В последние часы слухи активно связывают вингера «Барселоны» Усмана Дембеле с «ПСЖ». Появлялась информация о том, что гранд Лиги 1 близок к осуществлению трансфера 26-летнего француза.

По данным El Partidazo de COPE, говорить о скором заключении сделки не приходится. Дембеле не договаривался с «ПСЖ», а французский клуб не делал официальных предложений, хотя интерес к игроку действительно есть.

Отмечается, что Дембеле доволен «Барселоной» и фактом ведения переговоров о продлении трудового соглашения. Действующий контракт игрока рассчитан до средины июня 2024 года.