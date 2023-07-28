​«Реал» ждёт подтверждения ирландского гражданства Беллингема

Полузащитник Джуд Беллингем имеет не только британский, но и ирландский паспорт. В настоящий момент «Реал» ждёт подтверждения посольства о том, что паспорт Ирландии, который есть у Беллингема, действителен. После этого мадридский клуб сможет заявить англичанина как футболиста из страны Европейского союза, о чём рассказывает Marca. Для «сливочных» важно сохранить лишний слот для игроков не из ЕС.

Напомним, что Великобритания вышла из Европейского союза несколько лет назад.

Джуд Беллингем в летнее трансферное окно перебрался в «Реал» из дортмундской «Боруссии». Мадридцы точно заплатят за игрока 103 миллиона евро. Ещё примерно 30% от этой суммы прописаны в сделке как бонусы.