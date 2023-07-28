​Дембеле выберет между «Барселоной» и «ПСЖ»

Информация о возможном трансфере Усмана Дембеле в «ПСЖ» находит подтверждение. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что гранд Лиги 1 начал контакты и может активировать пункт выкупа 26-летнего Дембеле у «Барселоны» за 50 миллионов евро.

Романо отмечает, что решающей будет позиция самого Дембеле. «Барселона» даже в условиях финансовых трудностей не горит желанием расставаться с французом. Более того, каталонцы предлагают Усману новый контракт. Действующий договор рассчитан до конца июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассматривает Усмана Дембеле как замену для Килиана Мбаппе.