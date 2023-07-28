​«ПСЖ» близок к подписанию топ-форварда

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле очень близок к трансферу в «ПСЖ». Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрис Хокинс, гранд Лиги 1 серьёзно продвинулся в переговорах с 26-летним французом. По данным источника, Дембеле привлекает проект в Париже.

Отмечается, что до конца июля Дембеле можно выкупить у «Барселоны» за 50 миллионов евро. «ПСЖ» может активировать этот пункт, независимо от судьбы Килиана Мбаппе.

Действующее трудовое соглашение связывает Усмана Дембеле с «Барселоной» до конца июня 2024 года. За «сине-гранатовых» француз провёл 185 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 43 голевых паса.

​«ПСЖ» решил, кем заменить Мбаппе