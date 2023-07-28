Килиан Мбаппе может покинуть «ПСЖ» уже в летнее трансферное окно. Если французский форвард уйдёт, то гранд Лиги 1 приложит все усилия, чтобы подписать Усмана Дембеле из «Барселоны». Об этом на своих страницах рассказывает AS. Отмечается, что видеть 26-летнего вингера в своей команде хотел бы Луис Энрике, который возглавил «ПСЖ» летом.

Усмана Дембеле в течение июня и июля можно было выкупить за 50 миллионов евро. С августа опция выкупа составит уже 100 миллионов евро. При этом «Барселона» на фоне своих финансовых проблем будет готова не требовать активировать опцию выкупа, а договариваться о сумме сделки.

Ранее сообщалось, что Дембеле не планирует уходить из «Барселоны», и что клуб ведёт переговоры о продлении контракта (действующий истекает следующим летом). Будем следить за новостями.