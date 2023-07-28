​Лапорта: «Понимаем причины, по которым Месси решил поехать в Майами»

Жоан Лапорта, который занимает пост президента «Барселоны», в очередной раз высказался на тему решения Лионеля Месси не возвращаться в клуб.

Напомним, что недавно 36-летний Месси заключил контракт с «Интер Майами». Трудовой договор рассчитан до конца сезона 2025 года.

«Он был близок к возвращению, но мы понимаем причины, по которым он решил поехать в Майами. Его отец объяснил нам их, и я благодарен ему. Он провёл два года под большим давлением в Париже, в «Барселоне» было бы то же самое», - сказал Лапорта в интервью ESPN.

Добавим, что Лео Месси забил три гола в двух матчах за «Интер Майами».

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