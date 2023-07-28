​Лапорта высказался о переездах звёзд в Саудовскую Аравию

Жоан Лапорта, который занимает должность президента «Барселоны», прокомментировал действия саудовских клубов. Они, как известно, переманивают к себе статусных игроков из Европы за счёт больших финансовых возможностей.

«Я понимаю, что в Саудовской Аравии хотят улучшать и продвигать свою лигу. Но, при всём уважении, есть другие способы. Например, они могли бы инвестировать деньги в технологии и методы, которые есть у нас в Европе. Талант важен, но этого недостаточно. Футбол – командный вид спорта», - сказал Лапорта в ходе интервью для ESPN.

Напомним, что с начала 2023 года в Саудовской Аравии выступает Криштиану Роналду.