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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лапорта – о Месси: «Моя совесть чиста»

28 Июля 2023 • 15:32 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вспомнил об уходе из клуба Лионеля Месси. Аргентинец покинул клуб летом 2021 года на фоне экономических проблем «сине-гранатовых».

«Мне было грустно, но я поставил клуб выше игрока. Хотелось бы, чтобы всё сложилось иначе, но наша экономическая ситуация не была хорошей, и пришлось принимать решение. Моя совесть чиста, ведь я сделал то, что должен был», - сказал Лапорта в интервью ESPN.

В 2021 году Лионель Месси подписал контракт с «ПСЖ», где он провёл два сезона. Недавно звёздный аргентинец перебрался в «Интер Майами». В двух играх за американский клуб Месси забил три гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта Интер Майами
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