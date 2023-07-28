​Лапорта – о Месси: «Моя совесть чиста»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вспомнил об уходе из клуба Лионеля Месси. Аргентинец покинул клуб летом 2021 года на фоне экономических проблем «сине-гранатовых».

«Мне было грустно, но я поставил клуб выше игрока. Хотелось бы, чтобы всё сложилось иначе, но наша экономическая ситуация не была хорошей, и пришлось принимать решение. Моя совесть чиста, ведь я сделал то, что должен был», - сказал Лапорта в интервью ESPN.

В 2021 году Лионель Месси подписал контракт с «ПСЖ», где он провёл два сезона. Недавно звёздный аргентинец перебрался в «Интер Майами». В двух играх за американский клуб Месси забил три гола.