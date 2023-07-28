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Хави заверил Эрика Гарсию, что игрока не продадут этим летом

28 Июля 2023 • 12:41 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес провёл беседу с центральным защитником Эриком Гарсией, который был встревожен последними слухами о намерении руководства продать его в это трансферное окно.

По информации от журналиста Габриэля Санса, Гарсия лично постучался в дверь к Хави, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Тренер в ходе беседы заверил футболиста, что тот останется в команде на следующий сезон.

В прошлой кампании Гарсия не был стабильным игроком основного состава, но Эрик хочет исправить ситуацию в грядущей кампании. Испанец вернулся в «Барселону» летом 2021 года на правах свободного агента из «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Эрик Гарсия трансферы футбола - лето 2023
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