Хави заверил Эрика Гарсию, что игрока не продадут этим летом

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес провёл беседу с центральным защитником Эриком Гарсией, который был встревожен последними слухами о намерении руководства продать его в это трансферное окно.

По информации от журналиста Габриэля Санса, Гарсия лично постучался в дверь к Хави, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Тренер в ходе беседы заверил футболиста, что тот останется в команде на следующий сезон.

В прошлой кампании Гарсия не был стабильным игроком основного состава, но Эрик хочет исправить ситуацию в грядущей кампании. Испанец вернулся в «Барселону» летом 2021 года на правах свободного агента из «Манчестер Сити».