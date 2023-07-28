«Реал» узнал окончательную цену Мбаппе, речь идёт о рекордном трансфере

Мадридский «Реал» наконец узнал финансовые требования «ПСЖ» по продаже своего нападающего Килиана Мбаппе. По информации от Marca, парижский клуб требует за француза 250 миллионов евро.

Источник сообщает, что стоимость можно сбить на 20-30 миллионов евро, но трансфер всё равно смотрится сложным. Напомним, если Мбаппе не продлит свой истекающий контракт, «Реал» через год сможет подписать Килиана бесплатно.

Ранее Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не намерен продлевать свой истекающий контракт. Парижане на днях выставили нападающего на трансфер, изолировав игрока от остальной команды.