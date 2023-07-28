«ПСЖ» скоро может сделать первый шаг на пути к продаже Мбаппе в «Реал»

Французский «ПСЖ» вскоре может пойти на контакт с мадридским «Реалом» для продажи нападающего Килиана Мбаппе. Взаимоотношения между клубами сейчас очень натянутые, но по информации от журналиста Андреса Онрубии Рамоса, парижане сейчас осознаю безвыходность ситуации и понимают, что Мбаппе хочет перейти только в «Реал».

Ранее «ПСЖ» согласовал продажу Килиана в «Аль-Хиляль» за 300 миллионов евро. Самому игроку предлагали зарплату в размере 700 миллионов евро в год с учётом имиджевых прав, но Мбаппе отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

«Реал» не готов платить за Килиана большую сумму компенсации, учитывая истекающий через год контракт.