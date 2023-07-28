Беллингем рассказал об адаптации в «Реале»

Хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался об адаптации в «королевском» клубе.

«Я получаю удовольствие от своей роли в команде. Против «Милана» я провел хороший матч, с «МЮ» тоже сыграл неплохо. Постараюсь сохранить ритм и войти с ним в новый сезон», - передает слова полузащитника Sky Sports.

Следующий товарищеский поединок мадридский коллектив проведет против каталонской «Барселоны». Встреча пройдет 30 июля.

Джуд перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» этим летом. Его трансфер обошелся мадридцам в 103 миллиона евро. Контракт между англичанином и клубом рассчитан до 2029 года.