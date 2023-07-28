«Барселона» назвала сумму, какую готова потратить на защитника Фреснеду

Защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда является трансферной целью каталонской «Барселоны». Об этом рапортуют журналисты издания Sport.es.

По данным источника, стороны не могут согласовать денежную компенсацию за трансфер 18-летнего испанского игрока. «Вальядолид» хочет выручить с продажи 20 миллионов евро, в то время как «сине-гранатовые» не готовы платить такие деньги. «Барселона» рассчитывает приобрести Фреснеду за десять миллионов.

Срок трудового соглашения между защитником и нынешним клубом рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость Ивана оценивается в 15 миллионов евро.