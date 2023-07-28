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«Барселона» назвала сумму, какую готова потратить на защитника Фреснеду

28 Июля 2023 • 07:25 Комментировать

Защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда является трансферной целью каталонской «Барселоны». Об этом рапортуют журналисты издания Sport.es.

По данным источника, стороны не могут согласовать денежную компенсацию за трансфер 18-летнего испанского игрока. «Вальядолид» хочет выручить с продажи 20 миллионов евро, в то время как «сине-гранатовые» не готовы платить такие деньги. «Барселона» рассчитывает приобрести Фреснеду за десять миллионов.

Срок трудового соглашения между защитником и нынешним клубом рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость Ивана оценивается в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вальядолид трансферы футбола - лето 2023 Иван Фреснеда
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