В «Реале» довольны состоянием Тчуамени

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени смог впечатлить тренерский штаб.

Француз не лучшим образом провёл вторую половину прошедшего сезона, однако в клубе продолжают верить в перспективы 23-летнего игрока. Как стало известно Diario AS, Тчуамени добился ощутимого прогресса по ходу предсезонной подготовки. Руководство и тренерский штаб «Реала» высоко оценивают физическую форму хавбека, видя в нём важного для команды исполнителя.

По слухам, переманить в свои ряды Орельена Тчуамени планировали «Ливерпуль» и «Бавария», однако «Реал» напрочь отказался рассматривать предложения по футболисту.