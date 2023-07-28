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Иско прокомментировал свой переход в «Бетис»

28 Июля 2023 • 01:21 Комментировать
Вильярреал
...
Бетис
13.08 20:30

Новичок «Бетиса» Иско рассказал, что думает о новом этапе своей карьеры.

Сделка была подтверждена официально в среду. Иско не мог найти себе новый клуб с декабря прошлого года, когда расторг контракт с «Севильей».

«Футбол – моё любимое занятие, которое приносит мне огромное удовольствие и помогает быть собой. Настало время показать, что я ещё на многое способен, что у меня есть амбиции и желание побеждать. Надеюсь, всё получится.

Хоакин позвонил мне, чтобы убедить перейти в «Бетис», но в этом не было необходимости – я и так был убеждён. Мне было легко принять это предложение», – приводит Mundo Deportivo слова бывшего игрока мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Иско
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БЕТИС
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