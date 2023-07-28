Иско прокомментировал свой переход в «Бетис»

Новичок «Бетиса» Иско рассказал, что думает о новом этапе своей карьеры.

Сделка была подтверждена официально в среду. Иско не мог найти себе новый клуб с декабря прошлого года, когда расторг контракт с «Севильей».

«Футбол – моё любимое занятие, которое приносит мне огромное удовольствие и помогает быть собой. Настало время показать, что я ещё на многое способен, что у меня есть амбиции и желание побеждать. Надеюсь, всё получится.

Хоакин позвонил мне, чтобы убедить перейти в «Бетис», но в этом не было необходимости – я и так был убеждён. Мне было легко принять это предложение», – приводит Mundo Deportivo слова бывшего игрока мадридского «Реала».