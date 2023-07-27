Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде подпишет новый контракт с клубом.

Нынешний трудовой договор 19-летнего футболиста истекает уже в следующем году, однако стороны, как известно, взаимно заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. По данным издания Sport, продление контракта Бальде – уже решённый вопрос, и официально о заключении сделки будет объявлено после завершения предсезонного тура «Барселоны».

Алехандро Бальде провёл 51 матч за первую команду каталонцев, записав себе в актив один забитый мяч и семь результативных пасов. Дебют игрока состоялся в сентябре 2021 года под руководством Рональда Кумана, когда «Барселона» уступила «Баварии» в Лиге чемпионов (0:3).