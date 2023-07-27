Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» скоро объявит о продлении контракта Бальде слухи

27 Июля 2023 • 23:47 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде подпишет новый контракт с клубом.

Нынешний трудовой договор 19-летнего футболиста истекает уже в следующем году, однако стороны, как известно, взаимно заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. По данным издания Sport, продление контракта Бальде – уже решённый вопрос, и официально о заключении сделки будет объявлено после завершения предсезонного тура «Барселоны».

Алехандро Бальде провёл 51 матч за первую команду каталонцев, записав себе в актив один забитый мяч и семь результативных пасов. Дебют игрока состоялся в сентябре 2021 года под руководством Рональда Кумана, когда «Барселона» уступила «Баварии» в Лиге чемпионов (0:3).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Алехандро Бальде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
27 Июля
23:47 · Испания. Ла Лига
«Барселона» скоро объявит о продлении контракта Бальде слухи
23:19 · Испания. Ла Лига
Хави планирует использовать Феррана Торреса на новой позиции слухи
22:21 · Италия. Серия А
«Ювентус» подпишет защитника «Валенсии»
22:03 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» рассматривает возможность покупки полузащитника «Барселоны» слухи
21:05 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сделает всё возможное для подписания Фреснеды слухи
20:48 · Испания. Ла Лига
Хоселу – о «Реале»: «Футбол гораздо проще, когда у тебя такие товарищи по команде»
20:39 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» не получал предложений по Карраско, Симеоне намерен сохранить игрока
18:53 · Испания. Ла Лига
​Кавани покидает «Валенсию» ради топ-клуба Аргентины
18:43 · Италия. Серия А
Чуквуезе — новый игрок «Милана» официально
17:44 · Испания. Ла Лига
Воспитанник «Барселоны» Кольядо подписал долгосрочный контракт с «Бетисом» официально
16:59 · Испания. Ла Лига
​Годин уходит из футбола
16:16 · Испания. Ла Лига
​Давид Сильва объявил о завершении карьеры официально
15:22 · Италия. Серия А
Нападающий «Альмерии» Эль Билал Туре в ближайшее время станет игроком «Аталанты»
13:07 · Испания. Ла Лига
Симеоне ответил на вопрос о будущем Фелиша
10:50 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Куртуа и Гюлер сыграют с «Барселоной» 1
Все новости
Рекомендуем