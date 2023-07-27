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Хави планирует использовать Феррана Торреса на новой позиции слухи

27 Июля 2023 • 23:19 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес придумал новое применение Феррану Торресу.

23-летний игрок связан с уходом из клуба, так как не всегда проходит в стартовый состав «сине-гранатовых». Сам Торрес неоднократно заявлял о намерении остаться, и наставник команды, похоже, придумал для него новую роль. По информации журналиста Жорди Хиля, в новом сезоне вингер будет задействоваться на позиции центрфорварда – вероятно, в качестве сменщика Роберта Левандовски.

Контракт Феррана Торреса с «Барселоной» рассчитан до 2027 года. В прошедшей кампании испанец семь раз отметился голом и трижды ассистировал товарищам по команде, отыграв 45 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ферран Торрес
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