Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес придумал новое применение Феррану Торресу.

23-летний игрок связан с уходом из клуба, так как не всегда проходит в стартовый состав «сине-гранатовых». Сам Торрес неоднократно заявлял о намерении остаться, и наставник команды, похоже, придумал для него новую роль. По информации журналиста Жорди Хиля, в новом сезоне вингер будет задействоваться на позиции центрфорварда – вероятно, в качестве сменщика Роберта Левандовски.

Контракт Феррана Торреса с «Барселоной» рассчитан до 2027 года. В прошедшей кампании испанец семь раз отметился голом и трижды ассистировал товарищам по команде, отыграв 45 матчей.