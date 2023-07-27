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«Барселона» сделает всё возможное для подписания Фреснеды слухи

27 Июля 2023 • 21:05 Комментировать
Вальядолид
...
Спортинг Хихон
11.08 22:30

«Барселона» не отказалась от намерений по приобретению правого защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеды.

18-летний игрок уже давно находится на радарах «сине-гранатовых», но сделка осложняется запросом «Вальядолида» – порядка 20 млн евро. По данным журналиста Виктора Глума, «Барселона» сделает всё возможное, чтобы провернуть трансфер, несмотря на трудности. Каталонский клуб не готов платить требуемую сумму, но попытается достичь компромисса за счёт различных бонусов, зависящих от будущих успехов юного латераля.

В подписании Ивана Фреснеды также заинтересован английский «Борнмут», который, по некоторым данным, предложил «Вальядолиду» 17 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вальядолид трансферы футбола - лето 2023 Иван Фреснеда
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