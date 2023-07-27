«Барселона» не отказалась от намерений по приобретению правого защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеды.

18-летний игрок уже давно находится на радарах «сине-гранатовых», но сделка осложняется запросом «Вальядолида» – порядка 20 млн евро. По данным журналиста Виктора Глума, «Барселона» сделает всё возможное, чтобы провернуть трансфер, несмотря на трудности. Каталонский клуб не готов платить требуемую сумму, но попытается достичь компромисса за счёт различных бонусов, зависящих от будущих успехов юного латераля.

В подписании Ивана Фреснеды также заинтересован английский «Борнмут», который, по некоторым данным, предложил «Вальядолиду» 17 млн евро.