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Хоселу – о «Реале»: «Футбол гораздо проще, когда у тебя такие товарищи по команде»

27 Июля 2023 • 20:48 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
12.08 22:30

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу поделился впечатлениями об игре за команду Карло Анчелотти.

33-летний футболист пополнил ряды «сливочных» в начале июля, перейдя из «Эспаньола» на правах аренды с возможностью последующего выкупа.

«С такими товарищами по команде, как в «Реале», играть в футбол гораздо проще, – высказывается Хоселу. – Я пришёл сюда, чтобы помогать, всегда быть готовым внести свой вклад, когда это понадобится. Всем нападающим нравится забивать голы, и именно это я хочу делать здесь», – цитирует Madrid Xtra испанца, отметившегося 16 забитыми мячами в 34 матчах прошедшего розыгрыша Ла Лиги за «Эспаньол».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хоселу
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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