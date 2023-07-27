Хоселу – о «Реале»: «Футбол гораздо проще, когда у тебя такие товарищи по команде»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу поделился впечатлениями об игре за команду Карло Анчелотти.

33-летний футболист пополнил ряды «сливочных» в начале июля, перейдя из «Эспаньола» на правах аренды с возможностью последующего выкупа.

«С такими товарищами по команде, как в «Реале», играть в футбол гораздо проще, – высказывается Хоселу. – Я пришёл сюда, чтобы помогать, всегда быть готовым внести свой вклад, когда это понадобится. Всем нападающим нравится забивать голы, и именно это я хочу делать здесь», – цитирует Madrid Xtra испанца, отметившегося 16 забитыми мячами в 34 матчах прошедшего розыгрыша Ла Лиги за «Эспаньол».