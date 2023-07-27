​Кавани покидает «Валенсию» ради топ-клуба Аргентины

Эдинсон Кавани вот-вот станет футболистом «Бока Хуниорс». Как сообщает в социальных сетях журналист Герман Гарсия Грова, 36-летний уругваец согласовал условия ухода из «Валенсии». В обозримом будущем Кавани подпишет с грандом аргентинского футбола контракт сроком на полтора года.

В начале июля Кавани говорил, что он мечтает выступать за «Бока Хуниорс». Вскоре после этого слухи стали активно связывать форварда с этим клубом.

В европейском футболе Эдинсон Кавани поиграл за «ПСЖ», «Наполи», «Палермо», «Манчестер Юнайтед» и «Валенсию». В настоящий момент портал transfermarkt оценивает уругвайца в 3 миллиона евро.