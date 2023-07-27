Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Воспитанник «Барселоны» Кольядо подписал долгосрочный контракт с «Бетисом» официально

27 Июля 2023 • 17:44 Комментировать
Вильярреал
...
Бетис
13.08 20:30

24-летний воспитанник «Барселоны» Алекс Кольядо подписал шестилетний контракт с «Бетисом». О переходе игрока свободным агентом официально сообщила пресс-служба клуба из Севильи.

В детстве Кольядо прошёл через академии двух знаменитых каталонских клубов – «Эспаньола» и «Барселоны». Первые три года взрослой карьеры выступал за дубль «сине-гранатовых», после уходил в аренду в «Гранаду» и «Эльче», именно в «Эльче» игрок полузащиты и провёл минувший сезон. За основу «Барсы» новичок «Бетиса» провёл всего лишь несколько матчей в карьере.

Напомним, что «Бетис» по итогам прошлого сезона занял шестое место в Ла Лиге и сыграет в новом сезоне в Лиге Европы.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Алекс Кольядо трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВИЛЬЯРРЕАЛ БЕТИС
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июля
18:53 · Испания. Ла Лига
​Кавани покидает «Валенсию» ради топ-клуба Аргентины
18:43 · Италия. Серия А
Чуквуезе — новый игрок «Милана» официально
17:44 · Испания. Ла Лига
Воспитанник «Барселоны» Кольядо подписал долгосрочный контракт с «Бетисом» официально
16:59 · Испания. Ла Лига
​Годин уходит из футбола
16:16 · Испания. Ла Лига
​Давид Сильва объявил о завершении карьеры официально
15:22 · Италия. Серия А
Нападающий «Альмерии» Эль Билал Туре в ближайшее время станет игроком «Аталанты»
13:07 · Испания. Ла Лига
Симеоне ответил на вопрос о будущем Фелиша
10:50 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Куртуа и Гюлер сыграют с «Барселоной»
10:17 · Испания. Ла Лига
Анчелотти задали вопрос о трансфере Мбаппе в «Реал»
10:13 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес: «Меня не волнует, что люди обо мне говорят» 1
10:02 · Испания. Ла Лига
Гюндоган: «Мне нужно адаптироваться к новым партнёрам по команде» 1
09:52 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес: «Я останусь в «Барселоне», у меня есть контракт»
09:42 · Испания. Ла Лига
Симеоне определился с будущим Мораты
09:26 · Англия. Премьер-лига
Хави – о поражении 3:5 «Арсеналу»: «Соперник победил заслуженно»
09:16 · Испания. Ла Лига
Беллингем оценил дебютный гол за «Реал»
Все новости
Рекомендуем