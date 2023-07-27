24-летний воспитанник «Барселоны» Алекс Кольядо подписал шестилетний контракт с «Бетисом». О переходе игрока свободным агентом официально сообщила пресс-служба клуба из Севильи.

В детстве Кольядо прошёл через академии двух знаменитых каталонских клубов – «Эспаньола» и «Барселоны». Первые три года взрослой карьеры выступал за дубль «сине-гранатовых», после уходил в аренду в «Гранаду» и «Эльче», именно в «Эльче» игрок полузащиты и провёл минувший сезон. За основу «Барсы» новичок «Бетиса» провёл всего лишь несколько матчей в карьере.

Напомним, что «Бетис» по итогам прошлого сезона занял шестое место в Ла Лиге и сыграет в новом сезоне в Лиге Европы.