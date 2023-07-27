​Годин уходит из футбола

Известный уругвайский защитник Диего Годин принял решение о завершении футбольной карьеры. Как сообщают на своих страницах AS и TyC Sports, воскресный матч против «Уракана» за «Велес» в чемпионате Аргентины станет для 37-летнего Година последним в его профессиональной карьере.

Диего Годин в футбольном мире известен главным образом по выступлениям за «Атлетико». За мадридский клуб уругваец играл в 2010-2019 годах. Также в Европе Годин поиграл за «Вильярреал», «Кальяри» и «Интер».

Добавим, что Диего Годин провёл 161 матч за национальную сборную Уругвая.