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​Годин уходит из футбола

27 Июля 2023 • 16:59 Комментировать

Известный уругвайский защитник Диего Годин принял решение о завершении футбольной карьеры. Как сообщают на своих страницах AS и TyC Sports, воскресный матч против «Уракана» за «Велес» в чемпионате Аргентины станет для 37-летнего Година последним в его профессиональной карьере.

Диего Годин в футбольном мире известен главным образом по выступлениям за «Атлетико». За мадридский клуб уругваец играл в 2010-2019 годах. Также в Европе Годин поиграл за «Вильярреал», «Кальяри» и «Интер».

Добавим, что Диего Годин провёл 161 матч за национальную сборную Уругвая.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Годин Велес Сарсфилд
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