Давид Сильва объявил о решении повесить бутсы на гвоздь. Испанец завершает карьеру футболиста в возрасте 37 лет.

«Большое спасибо… футбол», - так Сильва подписал трогательное видео, на котором изображены некоторые памятные моменты его карьеры.

Последние три сезона Давид Сильва провёл в «Реале Сосьедад». Ранее испанец на протяжении десяти лет выступал за «Манчестер Сити» и, без преуменьшения, стал легендой английского клуба. Также по ходу карьеры Сильва поиграл за «Валенсию», «Сельту» и «Эйбар».

За плечами Давида Сильвы 125 матчей за сборную Испании. С «красной фурией» футболист выигрывал чемпионат мира (2010) и два чемпионата Европы (2008, 2012).