«ПСЖ» готов продать Мбаппе «Реалу» за рекордные деньги

Руководство «ПСЖ» хочет продать нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» этим летом. Французский гранд готов пойти на все условия 24-летнего игрока, чтобы осуществить его переход в ближайшее время.

По данным журналиста Рамона Альвареса де Мона, «ПСЖ» намерен запросить у «королевского» клуба рекордные 230 миллионов евро за Килиана. Часть из этой суммы парижане хотят использовать для оплаты бонуса Мбаппе.

Контракт нападающего с парижским грандом истекает летом следующего года. Ранее Килиан сообщил парижскому клубу, что не собирается продлевать трудовое соглашение.

Мбаппе ответил на предложение «Аль-Хиляля»