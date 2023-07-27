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Симеоне ответил на вопрос о будущем Фелиша

27 Июля 2023 • 13:07 Комментировать

Аргентинский футбольный тренер Диего Симеоне, который занимает пост наставника мадридского «Атлетико», высказался касательно будущего в команде португальского форварда Жоау Фелиша.

«Хочу сказать, что ни один игрок команды не может быть важнее «Атлетико». Клуб важнее, чем все мы вместе взятые», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Фелиш связан контрактными обязательствами с «матрасниками» до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Жоау играл на правах аренды за «Челси». Он забил четыре гола в 16 матчах АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Жоау Фелиш
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