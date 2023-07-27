Анчелотти: «Куртуа и Гюлер сыграют с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в команде накануне товарищеского матча с «Барселоной», который состоится 30 июля. Этой ночью «королевский клуб» обыграл в товарищеской игре «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0. Забитым голом отметился новичок Джуд Беллингем.

«Куртуа? Он сыграет в матче с «Барселоной». То же самое могу сказать о Арде Гюлере», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Гюлер присоединился к «Реалу» пару недель назад из турецкого «Фенербахче». Трансфер полузащитника обошёлся мадридской команде в 20 миллионов евро.