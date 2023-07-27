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Анчелотти задали вопрос о трансфере Мбаппе в «Реал»

27 Июля 2023 • 10:17 Комментировать

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти отказался обсуждать потенциальный трансфер нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Мбаппе? Пожалуйста, следующий вопрос», - сказал итальянский специалист в разговоре с журналистами после товарищеского матча с «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что Мбаппе отказался от нового контракта с парижским клубом. В связи с этим руководство «ПСЖ» приняло решение продать игрока в текущее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки оценивается в 200 миллионов евро.

В минувшем сезоне форвард сыграл 34 матча за «ПСЖ», забил 29 голов и отдал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти ПСЖ Килиан Мбаппе
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