Ферран Торрес: «Меня не волнует, что люди обо мне говорят»

Нападающий каталонской «Барселоны» Ферран Торрес высказался о своём состоянии после неубедительного прошлого сезона, после которого руководство «сине-гранатовых» выставило футболиста на продажу. Напомним, игрок отказался уходить, так как хочет остаться и раскрыться в «Барселоне».

«Меня не волнует, что люди обо мне говорят. Я буду тяжело работать, чтобы улучшить свою форму. Я знаю, что не был хорош в прошлом сезоне, но я многому научился и сейчас я сильнее», – сказал Торрес в интервью после товарищеского матча с «Арсеналом».

В прошлом сезоне Торрес забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.