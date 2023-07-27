Гюндоган: «Мне нужно адаптироваться к новым партнёрам по команде»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган заявил, что ему потребуется время на адаптацию. Немец турецкого происхождения достался «сине-гранатовым» на правах свободного агента, когда покинул «Манчестер Сити».

«Я хорошо знаю свою позицию, но мне нужно адаптироваться к новым партнёрам по команде. У нас есть чёткая идея футбола, в который мы хотим играть. Важно сохранять терпение», – сказал Гюндоган в интервью после матча с «Арсеналом».

Напомним, Гюндоган дебютировал за «Барселону» в товарищеской игре против лондонского «Арсенала», который каталонская команда проиграла со счётом 3:5.