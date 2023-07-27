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Ферран Торрес: «Я останусь в «Барселоне», у меня есть контракт»

27 Июля 2023 • 09:52 Комментировать

Нападающий каталонской «Барселоны» Ферран Торрес заявил, что намерен остаться в команде Хави Эрнандеса. Напомним, «сине-гранатовые» хотели продать футболиста этим летом, но нападающий наотрез отказался уходить.

«Я останусь в «Барселоне», у меня есть контракт с этим клубом. Хочу остаться и показать, на что я способен», – заявил Торрес в интервью после товарищеского матча с «Арсеналом».

«Барселона» выкупила Феррана в январе 2022 года у «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 55 миллионов евро. Торрес за полтора года в «сине-гранатовой» футболке выиграл чемпионат Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес трансферы футбола - лето 2023
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