Ферран Торрес: «Я останусь в «Барселоне», у меня есть контракт»

Нападающий каталонской «Барселоны» Ферран Торрес заявил, что намерен остаться в команде Хави Эрнандеса. Напомним, «сине-гранатовые» хотели продать футболиста этим летом, но нападающий наотрез отказался уходить.

«Я останусь в «Барселоне», у меня есть контракт с этим клубом. Хочу остаться и показать, на что я способен», – заявил Торрес в интервью после товарищеского матча с «Арсеналом».

«Барселона» выкупила Феррана в январе 2022 года у «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 55 миллионов евро. Торрес за полтора года в «сине-гранатовой» футболке выиграл чемпионат Испании.