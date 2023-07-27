Симеоне определился с будущим Мораты

Нападающий Альваро Мората может остаться в мадридском «Атлетико» на следующий сезон. В услугах форварда лично заинтересован главный тренер «матрасников» Диего Симеоне. Наставник уже обратился с соответствующей просьбой к руководству, рапортует инсайдер Николо Скира.

Ранее в прессе сообщалось, что Мората может переехать в итальянский чемпионат. Заинтересованность в услугах нападающего проявляет столичная «Рома». «Волки» хотят арендовать Альваро до конца сезона-2023/2024.

В минувшей кампании нападающий провел за «матрасников» 45 поединков, в которых записал на свой счет 15 забитых мячей и три результативные передачи.