Беллингем оценил дебютный гол за «Реал»

Хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о дебютном голе за «королевский» клуб в товарищеской встрече с «Манчестер Юнайтед». «Сливочные» отпраздновали победу со счетом 2:0.

«Я полностью доволен. Мой гол забит в стиле Зидана или Рауля? Нет, он забит в стиле Беллингема. Я не ставлю для себя планку по голам в «Реале». Первый пошел, теперь буду стремиться забить второй и третий. Я многому учусь у одноклубников, хочу наслаждаться каждым моментом», - передает слова полузащитника газета Marca.

Следующий поединок мадридский гранд проведет против каталонской «Барселоны». Игра состоится 30 июля.