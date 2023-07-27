Анчелотти оценил победу «Реала» над «Манчестер Юнайтед»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями после контрольного поединка против «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой «королевского» клуба со счетом 2:0.

«Это был отличный поединок. «Реал» показал хорошую игру, особенно в первом тайме. Команда оборонялась лучше, чем в предыдущей встрече. Я доволен. Почему не играл Куртуа? Он еще полностью не восстановился, не было смысла рисковать.

Что касается игры по новой тактической схеме, то все идет хорошо. Винисиус плавно адаптируется, а Беллингем прибавляет нам качества», - передает слова итальянского тренера газета Marca.

Следующий матч «Реал» проведет против «Барселоны».