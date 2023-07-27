«Порту» покупает полузащитника «Барселоны»

21-летний испанский хавбек Нико Гонсалес, который принадлежит каталонской «Барселоне», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Португалии.

Согласно данным журналиста Маттео Моретто, трансфер игрока собирается оформить «Порту». Руководство «драконов» заплатит за Гонсалеса восемь миллионов евро. При этом у «сине-гранатовых» будет право первоочередного выкупа игрока.

Трудовое соглашение полузащитника с португальским топ-клубом будет рассчитано на пять лет.

В минувшем сезоне Гонсалес выступал на правах аренды за «Валенсию». Нико принял участие в 26 поединках, в которых отметился одной результативной передачей.