«Бетис» опубликовал в социальных сетях видео, представив атакующего полузащитника Иско как новичка команды. 31-летний футболист перебрался в севильский клуб в статусе свободного агента.

Ранее в прессе сообщалось, что контракт Иско с «Бетисом» будет рассчитан на один сезон.

Иско не имел клубной прописки с декабря. Тогда полузащитник расторг контракт с «Севильей». За несколько месяцев выступлений в этом клубе Иско не оправдал ожиданий, о чём говорил тогдашний тренер команды Хорхе Сампаоли.

В футбольном мире Иско известен главным образом по выступлениям за «Реал» в 2013-2022 годах.