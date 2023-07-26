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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Иско – игрок «Бетиса» официально

26 Июля 2023 • 20:12 Комментировать

«Бетис» опубликовал в социальных сетях видео, представив атакующего полузащитника Иско как новичка команды. 31-летний футболист перебрался в севильский клуб в статусе свободного агента.

Ранее в прессе сообщалось, что контракт Иско с «Бетисом» будет рассчитан на один сезон.

Иско не имел клубной прописки с декабря. Тогда полузащитник расторг контракт с «Севильей». За несколько месяцев выступлений в этом клубе Иско не оправдал ожиданий, о чём говорил тогдашний тренер команды Хорхе Сампаоли.

В футбольном мире Иско известен главным образом по выступлениям за «Реал» в 2013-2022 годах.

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Бетис Иско трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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