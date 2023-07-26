Известный испанский футболист Иско переходит в клуб Ла Лиги. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 31-летний атакующий полузащитник уже прошёл основную часть медицинского обследования для «Бетиса». Иско договорился о контракте сроком на один год.

В «Бетис» Иско переходит как свободный агент. Футболист известен главным образом по выступлениям за «Реал» в 2013-2022 годах. Первую часть прошлого сезона Иско провёл в «Севилье», но не оправдал ожиданий, и контракт был расторгнут. С декабря футболист не имеет клубной прописки.

Первый матч сезона 2023/2024 «Бетис» проведёт 13 августа – против «Вильярреала».