Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Фалькао может перебраться в Саудовскую Аравию

26 Июля 2023 • 14:49 Комментировать

Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао в ближайшее время может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По информации от журналиста Фабрицио Романо, целый ряд местных клубов заинтересован в подписании колумбийского форварда.

У 37-летнего Фалькао остаётся ещё год по контракту с «Райо Вальекано», но футболист готов уйти сейчас, чтобы напоследок заработать большие деньги в Саудовской Аравии.

В минувшем розыгрыше Ла Лиги Фалькао отметился всего двумя голами в 22 матчах. За свою карьеру Радамель успел поиграть за такие известные клубы, как «Порту», мадридский «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Монако».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Радамель Фалькао Райо Вальекано трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
14:49 · Испания. Ла Лига
Фалькао может перебраться в Саудовскую Аравию
11:59 · Испания. Ла Лига
«Барселона» показала новую белую форму фото
10:52 · Италия. Серия А
Рейндерс: «Хави звонил мне и звал в «Барселону»
10:44 · Италия. Серия А
«Вильярреал» оформил трансфер игрока «Милана» официально
10:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сохраняет интерес к Вейге, а «Манчестер Сити» сосредоточен на других целях
09:50 · Германия. Бундеслига
«Байер» хочет подписать полузащитника «Реала»
02:33 · Испания. Ла Лига
Журналист: «Реал» готов купить Мбаппе этим летом, договорённость с «ПСЖ» будет достигнута»
01:50 · Испания. Ла Лига
Камавинга: «Рад быть игроком «Реала»
01:28 · Италия. Серия А
Кесси станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Ювентуса» слухи
01:18 · Италия. Серия А
Полузащитник «Валенсии» Муса настаивает на своём трансфере в «Милан»
00:50 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто: «Не знаю, возможен ли переход Мбаппе в «Барселону», но нам нужны лучшие»
00:20 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто: «Все хотели, чтобы «Барселона» красиво попрощалась с Месси» 1
25 Июля
23:39 · Испания. Ла Лига
Ромеу: «Барселона» готова конкурировать с любой командой в Лиге чемпионов»
23:18 · Испания. Ла Лига
Ромеу: «Считаю, что способен регулярно выходить на поле в составе «Барселоны»
22:47 · Германия. Бундеслига
«Реал» поддерживает постоянный контакт с Хаби Алонсо
Все новости
Рекомендуем