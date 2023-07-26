Фалькао может перебраться в Саудовскую Аравию

Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао в ближайшее время может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По информации от журналиста Фабрицио Романо, целый ряд местных клубов заинтересован в подписании колумбийского форварда.

У 37-летнего Фалькао остаётся ещё год по контракту с «Райо Вальекано», но футболист готов уйти сейчас, чтобы напоследок заработать большие деньги в Саудовской Аравии.

В минувшем розыгрыше Ла Лиги Фалькао отметился всего двумя голами в 22 матчах. За свою карьеру Радамель успел поиграть за такие известные клубы, как «Порту», мадридский «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Монако».