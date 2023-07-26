Каталонская «Барселона» представила новый комплект игровой формы на следующий сезон. В этой экипировке команда будет проводить гостевые матчи.

Футболка команды выполнена в белом цвете. Манжеты рукавов оформлены в традиционных для клуба сине-гранатовых цветах. Техническим партнером «сине-гранатовых» является американский производитель спортивной экипировки Nike.

В прошлом сезоне «Барселона» досрочно стала чемпионом испанской Ла Лиги.

Сейчас подопечные Хави Эрнандеса проводят предсезонное турне. В ближайшем поединке каталонская команда встретится с лондонским «Арсеналом».