Камавинга: «Рад быть игроком «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга пообщался с журналистами.

20-летний француз готовится провести свой третий сезон в составе «сливочных». В прошедшей кампании хавбек был одной из важнейших фигур для рулевого Карло Анчелотти, нередко закрывая непрофильную для себя позицию левого защитника.

«Очень приятно начинать очередной сезон с «Реалом». Я счастлив быть игроком этого клуба. Надеюсь, мы сможем выиграть множество трофеев.

Где бы мы ни оказались, везде можно встретить болельщиков «Реала», что очень приятно», – цитирует Madrid Xtra Камавинга, поделившегося впечатлениями в процессе предсезонной подготовки.