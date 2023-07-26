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Камавинга: «Рад быть игроком «Реала»

26 Июля 2023 • 01:50 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
12.08 22:30

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга пообщался с журналистами.

20-летний француз готовится провести свой третий сезон в составе «сливочных». В прошедшей кампании хавбек был одной из важнейших фигур для рулевого Карло Анчелотти, нередко закрывая непрофильную для себя позицию левого защитника.

«Очень приятно начинать очередной сезон с «Реалом». Я счастлив быть игроком этого клуба. Надеюсь, мы сможем выиграть множество трофеев.

Где бы мы ни оказались, везде можно встретить болельщиков «Реала», что очень приятно», – цитирует Madrid Xtra Камавинга, поделившегося впечатлениями в процессе предсезонной подготовки.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдуардо Камавинга
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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