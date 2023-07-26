Серхи Роберто: «Все хотели, чтобы «Барселона» красиво попрощалась с Месси»

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто рассказал, что думает о несостоявшемся возвращении Лионеля Месси.

36-летний аргентинец мог перебраться в «Барселону» по завершении контракта с «Пари Сен-Жермен», однако оказался в американском «Интер Майами».

«Всем хотелось, чтобы Месси вернулся. Мне было бы очень приятно снова поиграть с ним в одной команде. Все мечтали о том, что он вернётся в «Барселону», чтобы клуб мог попрощаться с ним так, как он того заслуживает. Очень жаль, что этого не произошло, несмотря на предпринятые попытки», – сказал в интервью Esports RAC1 правый защитник «сине-гранатовых».

Контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.