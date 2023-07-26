Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Серхи Роберто: «Все хотели, чтобы «Барселона» красиво попрощалась с Месси»

26 Июля 2023 • 00:20 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто рассказал, что думает о несостоявшемся возвращении Лионеля Месси.

36-летний аргентинец мог перебраться в «Барселону» по завершении контракта с «Пари Сен-Жермен», однако оказался в американском «Интер Майами».

«Всем хотелось, чтобы Месси вернулся. Мне было бы очень приятно снова поиграть с ним в одной команде. Все мечтали о том, что он вернётся в «Барселону», чтобы клуб мог попрощаться с ним так, как он того заслуживает. Очень жаль, что этого не произошло, несмотря на предпринятые попытки», – сказал в интервью Esports RAC1 правый защитник «сине-гранатовых».

Контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Серхи Роберто Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
01:50 · Испания. Ла Лига
Камавинга: «Рад быть игроком «Реала»
01:28 · Италия. Серия А
Кесси станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Ювентуса» слухи
01:18 · Италия. Серия А
Полузащитник «Валенсии» Муса настаивает на своём трансфере в «Милан»
00:50 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто: «Не знаю, возможен ли переход Мбаппе в «Барселону», но нам нужны лучшие»
00:20 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто: «Все хотели, чтобы «Барселона» красиво попрощалась с Месси»
25 Июля
23:39 · Испания. Ла Лига
Ромеу: «Барселона» готова конкурировать с любой командой в Лиге чемпионов»
23:18 · Испания. Ла Лига
Ромеу: «Считаю, что способен регулярно выходить на поле в составе «Барселоны»
22:47 · Германия. Бундеслига
«Реал» поддерживает постоянный контакт с Хаби Алонсо
22:33 · Германия. Бундеслига
«Вильярреал» объявил о подписании Сорлота официально
22:16 · Испания. Ла Лига
Юсте – о продлении контракта Усмана Дембеле: «Каждый год происходит одно и то же»
21:53 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» прокомментировали возможный переход Мбаппе в «Реал»
21:45 · Испания. Ла Лига
Вице-президент «Барселоны» высказался о продлении контракта Хави
20:44 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб намерен побороться за подписание Кесси
17:34 · Испания. Ла Лига
«Алавес» приобрёл хавбека «Реала» официально
14:06 · Испания. Ла Лига
УЕФА допустил «Осасуну» к участию в Лиге конференций официально
Все новости
Рекомендуем