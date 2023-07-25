Ромеу: «Барселона» готова конкурировать с любой командой в Лиге чемпионов»

Новичок «Барселоны» Ориоль Ромеу оценил текущий уровень команды.

31-летний полузащитник пополнил ряды «Барселоны» в текущем месяце, перебравшись из «Жироны».

«Мы должны ставить перед собой самые амбициозные цели, нам нужно быть смелыми и бороться за то, чтобы достичь максимума. Время покажет, что у нас получится, но, думаю, мы способны побороться за все трофеи.

Сможем ли мы претендовать на победу в Лиге чемпионов? Да, у «Барселоны» глубокий состав с богатым выбором на каждой позиции, что поможет нам конкурировать с любыми соперниками», – заявил в интервью испанским СМИ Ориоль Ромеу.