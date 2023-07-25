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Ромеу: «Считаю, что способен регулярно выходить на поле в составе «Барселоны»

25 Июля 2023 • 23:18 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Сине-гранатовые» приобрели 31-летнего игрока у «Жироны» на прошлой неделе за 3,4 млн евро. Хавбек считается одной из опций замены экс-капитану команды Серхио Бускетсу, ушедшему в «Интер Майами».

«Я намерен бороться, чтобы получить как можно больше игрового времени. Я готов выполнять любые цели, которые будут передо мной поставлены.

На мой взгляд, сейчас я нахожусь в своём оптимальной состоянии, в том числе физически и ментально, и я способен регулярно выходить на поле в составе «Барселоны», – передаёт Barca Universal слова Ромеу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ориоль Ромеу
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ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
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