Юсте – о продлении контракта Усмана Дембеле: «Каждый год происходит одно и то же»

В «Барселоне» прокомментировали ситуацию с новым контрактом вингера Усмана Дембеле.

По многочисленным заявлениям СМИ, француз не рассматривает возможность ухода в другой клуб, однако слухи о возможном расставании «Барселоны» с 26-летним футболистом не утихают в связи с истекающим через год контрактом.

«Кажется, это бесконечная история – каждый год происходит одно и то же, – высказывается вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте о соглашении с Дембеле. – Усман очень нравится Хави. Надеюсь, в итоге мы достигнем полного взаимопонимания в этом вопросе», – заявил в интервью Mundo Deportivo функционер.