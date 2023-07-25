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Вице-президент «Барселоны» высказался о продлении контракта Хави

25 Июля 2023 • 21:45 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте ответил на вопрос о новом контракте главного тренера Хави Эрнандеса.

Действующий договор испанского наставника истекает по окончании сезона-2023/24. Как известно, клуб и специалист взаимно заинтересованы в продолжении сотрудничества, однако соглашение пока не подписано.

«Продление Хави? Он попросил нас сначала завершить регистрацию всех игроков первой команды. Хави – человек «Барселоны», и он знает, что важнее всего для клуба», – приводит Barca Universal слова Юсте.

В прошедшем сезоне «Барселона» под руководством Хави впервые за четыре года завоевала чемпионский титул Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Рафа Юсте
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ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
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