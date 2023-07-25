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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Алавес» приобрёл хавбека «Реала» официально

25 Июля 2023 • 17:34 Комментировать

«Алавес» выкупил у «Реала» контракт полузащитника Антонио Бланко. Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.

23-летний испанец последние полгода выступал за «Алавес» на правах аренды. В 19 матчах во всех турнирах хавбек не отметился результативными действиями, но получил десять желтых карточек. Бланко — воспитанник «Реала», но за основную команду сыграл лишь в шести матчах.

Трудовой договор футболиста с «Алавесом» рассчитан до лета 2027 года. Сумма сделки не разглашается.

Новый сезон чемпионата Испании стартует 11 августа. В первом туре «Реал» встретится с «Атлетиком» из Бильбао (12 августа), а «Алавес» будет гостить у «Кадиса» (14 августа).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Алавес трансферы футбола - лето 2023 Антонио Бланко Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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