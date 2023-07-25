УЕФА допустил «Осасуну» к участию в Лиге конференций в нынешнем сезоне.

Сегодня, 25 июля, Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес данное решение.

Ранее сообщалось, что клуб из Наварры организовывал договорные матчи в чемпионате Испании девятилетней давности, однако суд установил, что «Осасуна» тогда стали жертвой обстоятельств.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата Испании заняла седьмое место в турнирной таблице, тем самым гарантировав себе место в квалификации третьего по значимости европейского турнира. Также «Осасуна» дошла до финала Кубка Испании, но уступила мадридскому «Реалу» (1:2).