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Чемпионат Испании. Ла Лига

УЕФА допустил «Осасуну» к участию в Лиге конференций официально

25 Июля 2023 • 14:06 Комментировать

УЕФА допустил «Осасуну» к участию в Лиге конференций в нынешнем сезоне.

Сегодня, 25 июля, Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес данное решение.

Ранее сообщалось, что клуб из Наварры организовывал договорные матчи в чемпионате Испании девятилетней давности, однако суд установил, что «Осасуна» тогда стали жертвой обстоятельств.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата Испании заняла седьмое место в турнирной таблице, тем самым гарантировав себе место в квалификации третьего по значимости европейского турнира. Также «Осасуна» дошла до финала Кубка Испании, но уступила мадридскому «Реалу» (1:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна УЕФА Лига конференций
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