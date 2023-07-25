Швейцарский защитник Эман Кошпо, который выступает за юношескую сборную Швейцарии, продолжит карьеру в топ-клубе испанского чемпионата. О подписании 16-летнего игрока посредством официального сайта объявила каталонская «Барселона».

Кошпо присоединился к «сине-гранатовым» на правах свободного агента. Защитник подписал с «Барселоной» долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2023 года.

В прошлом сезоне каталонский гранд досрочно стал чемпионом Испании. В ближайший поединок подопечные Хави Эрнандеса проведут против лондонского «Арснала» в рамках предсезонного турне.