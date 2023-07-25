Гюндоган назвал двух фаворитов на «Золотой мяч»

Полузащитник Илкай Гюндоган, перешедший в каталонскую «Барселону» из «Манчестер Сити» этим летом, назвал главных претендентов на «Золотой мяч» в этом году.

«Золотой мяч» должен выиграть Лионель Месси или Эрлинг Холанн. Не вижу других претендентов. Рад, что мне не нужно выбирать между ними. Они оба заслуживают эту награду», - передает слова немецкого хавбека издание Mundo Deportivo.

Напомним, что Месси вместе со сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира – 2022, состоявшегося в Катаре. Холанн, в свою очередь, оформил с «Манчестер Сити» требл. «Горожане» выиграли Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Гюндоган назвал цели «Барселоны» на следующий сезон