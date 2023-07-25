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Два игрока «Барселоны» могут уехать во Францию

25 Июля 2023 • 10:03 Комментировать

Два игрока каталонской «Барселоны» находятся в сфере интересов «Марселя». Как сообщает издание Sport.es, провансальский клуб рассматривает кандидатуры Клемана Ленгле и Эрика Гарсии.

«Барселона» готова продать Ленгле за 15 миллионов евро. Что касается Гарсии, то руководство «сине-гранатовых» предпочитает отправить игрока в аренду, нежели полноценный его трансфер.

В минувшем сезоне Клеман выступал на правах аренды за лондонский «Тоттенхэм». Француз принял участие в 35 поединках во всех турнирах, отметившись голом и двумя ассистами.

Гарсия, в свою очередь, сыграл 32 матча за «Барселону». Он записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Барселона Клеман Ленгле Эрик Гарсия трансферы футбола - лето 2023
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