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«Барселона» отказалась от Мбаппе - названа причина

25 Июля 2023 • 09:06 Комментировать

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе не перейдет в каталонскую «Барселону». Согласно информации Mundo Deportivo, руководство «сине-гранатовых» не планирует вести переговоры с парижским грандом по трансферу 24-летнего футболиста.

Каталонцы не смогут побороться за нападающего из-за нынешнего финансового положения клуба. «Барса» не может потянуть дорогостоящий трансфер Мбаппе и его заработную плату.

Ранее в прессе сообщалось, что подписать форварда хочет саудовский «Аль-Хиляль». Руководство клуба готово предложить за игрока 300 миллионов евро. С самим Мбаппе могут заключить контракт с окладом 700 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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