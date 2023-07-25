«Барселона» отказалась от Мбаппе - названа причина

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе не перейдет в каталонскую «Барселону». Согласно информации Mundo Deportivo, руководство «сине-гранатовых» не планирует вести переговоры с парижским грандом по трансферу 24-летнего футболиста.

Каталонцы не смогут побороться за нападающего из-за нынешнего финансового положения клуба. «Барса» не может потянуть дорогостоящий трансфер Мбаппе и его заработную плату.

Ранее в прессе сообщалось, что подписать форварда хочет саудовский «Аль-Хиляль». Руководство клуба готово предложить за игрока 300 миллионов евро. С самим Мбаппе могут заключить контракт с окладом 700 млн евро.